رجل أعمال ومهندس وإعلامي يهددون رئاسة كحيلان للنصر

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الرياض ـــ البلاد

أكدت مصادر مطلعة داخل نادي النصر، أن هناك تكتلًا، يقوده ثلاثة شرفيين بارزين؛ أحدهم رجل أعمال، وآخر مهندس، والثالث إعلامي، ينتظرون على أحر من الجمر إعلان الأمير فيصل بن تركي استقالته رسميا، من ادارة النادي لتشكيل مجلس إدارة لخلافته؛ حيث أبدوا استعدادهم لتولي المهمة، دون النظر للديون، مؤكدين استعدادهم لسدادها بالكامل، وهو ما قد يجبر الأمير فيصل على إعلان رحيله؛ لاسيما أنه كان يرى أن الديون المتراكمة، قد تكون عائقا أمام الراغبين في التقدم لكرسي رئاسة النصر.