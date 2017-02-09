العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رجل أمن يطلق النار على “مفحط”.. هكذا رد المغردون

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رجل أمن يطلق النار على “مفحط”.. هكذا رد المغردون
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تداول نشطاء الشبكات الاجتماعية في السعودية مقطعَ فيديو لقائد سيارة يقوم بالتفحيط بأحد الشوارع السعودية، إذ قامت إحدى السيارات التابعة للمرور السعودي بتصويب طلقات نارية على السيارة، ما سبَّب جدلاً واسعاً في المملكة.

ودشّن المغردون هاشتاغ “#رجل_الأمن_هذا_يمثلني” و”#شعارنا_اقتلوه_قبل_أن_يقتلنا”، حيث عبَّر البعض عن تأييدهم لتصرف رجل الأمن بتصويب الرصاص على قائد السيارة، مشيرين إلى أن فعل “المفحط” يشبه الإرهابي، وإن لم يقتله الأمن سيتسبب بمقتل الأبرياء.

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التصنيف: الديجتال

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