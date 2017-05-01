(رسالة حب) من مرابط تشعل مواقع التواصل

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

وجدت رسالة كتبت بخط اليد بعث به مرابط بالحد الجنوبي إلى والدته، تفاعلا كبيرا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، لكونها حوت عبارات رقيقة بخط مميز.

وتداول الآلاف رسالة الرقيب اول عبداللطيف بن كسلا القحطاني، والذي هزه الشوق إلى رؤية والدته، لكن واجبه الوطني حتم عليه أن يبقى بعيدا عنها للذود عن تراب الوطن، بالحد الجنوبي.

ومن بين ما جاء في الرسالة المؤثرة للقحطاني، وهو أحد منسوبي الحرس الوطني المرابطين بالحد الجنوبي في نجران: “أمي الحبيبة.. أتذكرك مع الهجير ومع برد الشتاء، كل ذكرياتي وانا ألبس لامة الحرب وبيدي سلاحي لأذود عن وطني لتعيشي ومن نحب بأمن وسلام، فليس للصعاب إلا الدهاة الصلاب”.

وأضاف: “وما هي الا أيام ونعود ونحكي ذكرياتنا في ظل وطن امن. سأعود لك منتصرا مسرورا، أو سيأتيك خبري شهيدا فائزا عزيزا، فما هي إلا إحدى الحسنين”.

ودعا المتابعون للرقيب القحطاني بالعودة مع باقي زملائه منتصر سالما ويلتقي أمه ليعوض ما فاته بعيدا عنها، وأن يديمه بارا بها وعونا لها.