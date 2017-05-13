رصد “95” مخالفة وإنذار “122” محلاً بالشمالية
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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة خلال شهر رجب, عددا من الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية بعرعر ، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.
وأوضحت الأمانة أن عدد الجولات بلغت 312 جولة على 2459 محلاً ، رصدت خلالها 95 مخالفة، كَما بلغت الغرامات 123100 ريال ، فيما أنذر 122 محلا ، وإتلاف 58.47 لتراً من مستحضرات وسوائل، وأتلف 1010 كيلو جرام من المواد الغذائية.
وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية, أنّ الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت ذات العلاقة ، وذلك بهدف منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
التصنيف: محليات
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