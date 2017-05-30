العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رضيعة تمشي بعد لحظات من ولادتها

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رضيعة تمشي بعد لحظات من ولادتها
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جدة ــ وكالات
انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لمولودة معجزة استطاعت الوقوف على قدميها والمشي لعدة خطوات بعد لحظات من ولادتها في البرازيل .وحصد الفيديو نحو 50 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، و1.3 مليون مشاركة على الموقع نفسه.
وافادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بان الحاضرين في غرفة الولادة في إحدى مستشفيات البرازيلية فوجئوا بوقوف المولودة على قدميها عندما حاولت الممرضة الاعتناء بها.
ويظهر الفيديو إحدى الممرضات وهي تمسك بالمولودة أثناء مشيها خوفا من وقوعها، في مشهد أثار حيرة الطبيبة والممرضات.
وعادة ما يأخذ المولود الطبيعي 12 شهرا حتى يستطيع الوقوف على قدميه وتعلم المشي.

التصنيف: الأخيرة

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