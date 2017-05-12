رغم أنه ممنوع من التسجيل.. عيون النصر تتجه لنجوم مصر

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من الإدارة النصراوية، أن إدارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي، ستصوب أعينها واتجاهها إلى المحترفين المصريين،

وأضاف المصدر المقرب لنادي النصر: إن النجاح الذي حققه لاعب الاتحاد المحترف محمود كهربا هذا الموسم، وكذلك المحترف في صفوف النادي الأهلي محمد عبد الشافي منذ موسمين ونصف، جعل العيون النصراوية تتجه لأرض الكنانة، يذكر أن للنصر تجارب أيضا ناجحة مع لاعبين مصريين؛ منهم حسني عبد ربه لاعب الاسماعيلي الحالي، وحسام غالي قائد الأهلي المصري الحالي،

وأكد المصدر المقرب أنه بالفعل تم الاتصال بوكيل اللاعب أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي المصري، والمعار لنادي مصر المقاصة، ويتصدر اللاعب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا؛ للاستفسار عن القيمة المالية للعقد، والراتب الشهري للاعب،

ويعتبر اللاعب من أبرز نجوم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، بعد أن لفت أنظار الجماهير، والمتابعين في الدوري المصري؛ نتيجة تألقه مع فريق المقاصة بشكل لافت وكبير.