رفض فسح 2.9 مليون كجم لحوم ودواجن مستوردة

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الرياض- االبلاد

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 618 إرسالية، تزن نحو 4056 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر محرم وصفر وربيع الأول 1438هـ، منها أكثر من 2.9 مليون كيلوجرام من اللحوم والدواجن.

وأوضحت “الهيئة” في بيان أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.

وشهد شهر محرم عدم الإذن بفسح 114 إرسالية تزن 1180 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.01% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 41514 إرسالية تزن 854745 طنا. أما شهر صفر فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 232 إرسالية تزن 1961 طنا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.02% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42629 إرسالية تزن 678661 طنا.

ولم تأذن الهيئة في شهر ربيع الأول بفسح 272 إرسالية تزن 915 طنا من المواد الغذائية المستوردة؛وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن 2937741 كيلوجراما، ثم خضر وفواكه محضرة ومحفوظة 394875 كيلوجراما، ثم مشروبات 141870 كيلوجراما، ثم بن وشاي 118580 كيلوجراما، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 90804 كيلوجرامات، ثم سكر 67514 كيلوجراما

.ثم خلاصات ومركزات بن وشاي 64075 كيلوجراما، ثم عجائن غذائية 61980 كيلوجراما، ثم محضرات غذائية من اللحوم 61236 كيلوجراما، ثم الأسماك والبحريات 27478 كيلوجراما، ثم منتجات الحليب 46288 كيلوجراما، تلاها الأرز 22563 كيلوجراما، ثم الزيوت والدهون 7505 كيلوجرامات، ثم حبوب كاملة 6975 كيلوجراما، ثم ثمار قشرية 5685 كيلوجراما، ثم عصارات وخلاصات نباتية 2574 كيلوجراما.

وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني ، الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.