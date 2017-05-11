رفع الرعاية الصحية الطارئة خلال 4 ساعات

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الرياض- الرياض

أعلنت منظومة “الصحة” عزمها رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها أقسام العناية المركزة والطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، في مسعى لربط المستفيدين بالخدمات الحرجة أو الطارئة في أسرع وقت ممكن، حيث تعتزم رفع وتيرة تقديم هذه الخدمات لتصل إلى 70 % من المحتاجين لها خلال 4 ساعات أو أقل، إلى جانب خفض مخاطر العدوى.

تأتي المساعي الجديدة من منظومة الصحة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة “تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ”، التي تندرج ضمن المبادرات الـ 40 التي تعتمدها المنظومة للتحول الصحي، عبر تطوير الأقسام المعنية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة عليها، وشراء الخدمة التشغيلية لأقسام العناية المركزة.

ومن المرتقب أن تسهم المبادرة الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ وزيادة عدد أسرة العناية المركزة المتوفرة بشكل عام، لمواكبة الطلب المتنامي عليها، خاصة وأن نسب الأشغال فيها عالية جداً تتجاوز 100 % في بعض المواقع مما يؤدي إلى تأخر حصول المستفيدين على الخدمة، وتدني جودتها، وارتفاع احتمالات وقوع العدوى والمخاطر بين المستفيدين مما يجعل التكلفة التشغيلية أعلى نتيجة الاضطرار لتحويل المستفيدين للمستشفيات الخاصة على نفقة الوزارة.