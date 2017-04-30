رفع الشكر للقيادة.. وزير النقل: المملكة شاركت بفعالية في المخطط العالمي لحماية البيئة

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الرياض- البلاد

رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى البرنامج العالمي للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال حماية البيئة.

وقال معاليه: إن المملكة شاركت وبفعالية في عملية بناء المخطط العالمي لآليات السوق، بمشاركة المختصين في الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما استطاعت المملكة من خلال تنسيقها المستمر مع بعض الدول وبمشاركة فعالة جداً من الفريق التفاوضي السعودي الذي يضم نخبة من الشباب السعودي ذوي التأهيل العالي في هذا المجال من كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من القطاعات الأخرى في الإسهام في تعزيز فكرة الفترة التجريبية للمخطط خلال الثلاث سنوات الأولى، وإدراج المراجعة الدورية كل ثلاث سنوات لتقييم المخطط، وإعادة إدراج المبادئ التوجيهية التي بني عليها تصميم هذا المخطط ليستمر الع مل بها خلال فترة التنفيذ وذلك حفاظاً على مكتسباته. وأشار معالي وزير النقل، إلى الترحيب الدولي الكبير لانضمام المملكة إلى البرنامج العالمي للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال حماية البيئة، لما للمملكة من دور حيوي تقوم به على المستوى الدولي في صناعة النقل الجوي، ودعمها المستمر لبرامج منظمة (الإيكاو) خاصة وأن المملكة من أبرز الأعضاء الفاعلين والمؤثرين في المنظمة، إذ تم انتخابها لعضوية مجلس المنظمة في عام 1986م، ويعاد انتخابها في كل دورة منذ ذلك الحين، مؤكدا أن ذلك يدل على ثقة الدول الأعضاء بالدور الحيوي الذي تقوم به المملكة بغية تحقيق النمو المطرد لصناعة النقل الجوي وتحقيق أفضل درجات السلامة. وبين معاليه أن المملكة دعت منظمة الإيكاو خلال الجمعية العمومية رقم (39) للمنظمة إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأن لا تتحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، بحيث يتم النظر إلى مصادر الطاقة على أنها مكملة وليست بديلة لبعضها.