رفع معدلات توطين الوظائف السياحية

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الرياض – البلاد

أبرزت اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدداً من البنود ومسارات التعاون الهادفة إلى زيادة معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، والسعي إلى خفض معدلات الانكشاف المهني بالقطاع، والعمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد وقعا في وقت سابق، اتفاقية تنص على حزمة من مجالات التعاون منها تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة سمو رئيس الهيئة ، ومعالي الوزير نائبا للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.

ومن المقرر أن يركز مهام المجلس القطاعي حالياً في تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، وزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع وفي مجال التدريب والتوطين.