ركن ” مصر زمان ” في الجنادرية 31 يجسد الصورة التاريخية للجمهورية المصرية

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جسد ركن مصر زمان ” الأصالة والمعاصرة ” في جناح جمهورية مصر العربية ( ضيف شرف مهرجان الجنادرية 31 ).

الصورة التاريخية التي تحكي تاريخ العهد القديم للجمهورية خلال القرن الـ 18 إلى أواخر القرن الـ 19 .

وتضمن الركن العديد من الصور التاريخية للجمهورية المصرية في العهد القديم بمختلف محافظاتها.

منها القاهرة والإسكندرية وبور سعيد, بأشكال مختلفة تحكي عاداتها وتقاليدها.

والأماكن الأثرية وشوارعها القديمة، إضافة إلى جوامعها، والقلعة، والمتاحف .

وحظي الركن بتوافد عددٍ كبيرٍ من الزوار الذين تعرفوا على جمهورية مصر وتاريخها وتراثها العريق من خلال الصور والشرح المفصل من القائمين على الركن .