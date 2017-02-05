العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ركن ” مصر زمان ” في الجنادرية 31 يجسد الصورة التاريخية للجمهورية المصرية

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ركن ” مصر زمان ” في الجنادرية 31 يجسد الصورة التاريخية للجمهورية المصرية
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جسد ركن مصر زمان ” الأصالة والمعاصرة ” في جناح جمهورية مصر العربية ( ضيف شرف مهرجان الجنادرية 31 ).

الصورة التاريخية التي تحكي تاريخ العهد القديم للجمهورية خلال القرن الـ 18 إلى أواخر القرن الـ 19 .

وتضمن الركن العديد من الصور التاريخية للجمهورية المصرية في العهد القديم بمختلف محافظاتها.

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منها القاهرة والإسكندرية وبور سعيد, بأشكال مختلفة تحكي عاداتها وتقاليدها.

والأماكن الأثرية وشوارعها القديمة، إضافة إلى جوامعها، والقلعة، والمتاحف .

وحظي الركن بتوافد عددٍ كبيرٍ من الزوار الذين تعرفوا على جمهورية مصر وتاريخها وتراثها العريق من خلال الصور والشرح المفصل من القائمين على الركن .

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التصنيف: محليات

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