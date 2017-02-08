رمز الأهلي يطمئن على فهد بن خالد

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جدة – أحمد إلياس

قام رمز النادي الأهلي الأمير خالد بن عبدالله بزيارة لرئيس النادي الأهلي الأسبق الأمير فهد بن خالد بمنزله في مدينة الرياض،

وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للأمير فهد بعد العملية الجراحية التي خضع لها في ساقه؛ إثر كسر تعرض له،

وكان الأمير خالد بن عبدالله قد تواجد مطلع هذا الأسبوع بمدينة الرياض، وقام بزيارة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية (٣١) والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني .