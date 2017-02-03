العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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روبوت لخدمة المرضى في المستشفيات السعودية

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روبوت لخدمة المرضى في المستشفيات السعودية
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جدة ــ البلاد

أماط البيان الختامي للمؤتمر الصحة العربي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس اللثام، عن تقنيات جديدة سيتم تطبيقها على مستوى الستشفيات الخليجية والسعودية، منها استخدام الروبوت في خدمة المرضي، فضلاً عن تنفيذ منشآت صحية ضخمة تزيد كلفتها عن 11 مليار دولار في دول الخليج.

وقدمت مستشفيات حكومية خليجية، أول صيدلية تعمل بالروبوت، لتقديم الدواء دون تدخل بشري، ما يقلل فرص الخطأ، كما تم الكشف عن مرآة ذكية تكشف للشخص أعراضه المرضية وتتواصل مع الطبيب.

وعرضت وزارة الصحة الإماراتية روبوت لاستقبال المرضى في المستشفيات، يتولى تسجيل بياناتهم، إضافة الى ارشادهم للعيادة المناسبة لحالاتهم.

وقدم المعرض منشآت صحية يجري تنفيذها، وتزويدها بأحدث المعدات في دول الخليج ومصر باستثمارات ضخمة.

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