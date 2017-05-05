روح المدينة.. معرض شخصي لنجلاء السليم

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الدمام-حمودالزهراني

يفتتح مساء غد الأحد، المعرض الشخصي الثالث “روح المدينة” للفنانة التشكيلية نجلاء السليم في نايلا جاليري في الرياض، متضمناً 25 لوحة متنوعة الأحجام بألوان الأكريلك.

الفنانة التشكيلية نجلاء السليم تقول حول المعرض:” لم أجد من كتب عن روح المدينة من قبل ،كثيرا ما نجد كتبا تحكي عدة اتجاهات بشكل خاص عن المدينة هناك اتجاهات شتى، منها ما يركز على تاريخها، ومنها ما يسلط الضوء على مظاهر الترفيه فيها ، ومنها من يحاول رصد ناطحات السحب التي تحجب آفاقها وغير ذلك كثير.

كل ما كتب عن المدينة يحكي عن مظهرها فقط بينما روح المدينة أشد أهمية لأنك تكتشف أسرار المدينة وجماليات لا ترى بالعين وإنما يستشعرهاالمرئ بوجدانه.

إن جوهر المدينة يظهر في إهتمامها وحرصها على من يسكنها من الكائنات الحيه والجامدة فهى تعمل على أن تساهم في جعل العالم مكانا أفضل خاليا من التلوث والأمراض والفقر والجهل … الخ.

إن للمدينة روح تعلمنا التسامح عن طريق تناغمها بمن فيها وحوارها الذي لا ينقطع مع الفصول الأربعة. إن المدن تبني جسورا للتواصل بين كائناتها وقت الفيضانات. للمدينة روح قادرة على خلق الإتزان المطلوب ليعمر من عليها بسلام.

هذه هي روح المدينة التي عكستها على لوحاتي من خلال الخطوط المتنوعة الحائرة التي تعبر عن التواصل وبناء الجسور والألوان المتناغمة والتي تعبر عن التعايش وتلك المساحات التي بينهما والتي تعبر عن التسامح”.