روسيا تتابع مناورات الناتو في البحر الأسود

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موسكو- وكالات

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن بلاده تتابع عن كثب المناورات البحرية “درع البحر 2017″، التي تجريها 7 دول من حلف “الناتو” وأوكرانيا في مياه البحر الأسود.

جاءت تصريحات شويغو، خلال اجتماع مع قادة عسكرين في مقر الوزارة بالعاصمة موسكو.وأضاف الوزير الروسي: “رصدنا دخول عدد كبير من السفن العسكرية إلى البحر الأسود، ولا زالت هناك سفن أخرى في طريقها إلى الدخول، ونحن على علم بكافة هذه التحركات”.وأعرب شويغو، عن أمله أن تتم المناورات “دون إلحاق أي أضرار بأمن روسيا”، لكنه أكد في الوقت ذاته على جاهزية بلاده “للرد على أي أمر مخالف”.

وتشارك في المناورات كل من رومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا وكندا والولايات المتحدة وإسبانيا، إلى جانب أوكرانيا، وتستمر لمدة عشرة أيام.وتُجرى المناورات على مساحة 80 ألف كيلو متر مربع في مياه البحر الأسود، ويشارك فيها 16 سفينة عسكرية و10 طائرات، فضلا عن ألفين و800 جندي.