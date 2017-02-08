روسيا ترصد ميزانية ضخمة لكأس العالم
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إعداد- محمود العوضي
قامت روسيا برفع ميزانيتها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل 19,1 مليار روبل (ما يقرب من 324 مليون دولار) ، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية أمس، وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، أن القيمة الإجمالية لميزانية روسيا لكأس العالم أصبحت 638,8 مليار روبل (ما يقرب من 10,8 مليار دولار). ومن المقرر أن تستضيف روسيا مباريات المونديال خلال العام المقبل، في الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز، في 11 مدينة، كما تسعى البلاد جاهدة لبناء وتحديث المرافق والملاعب .
الوسوم:روسيا ترصد ميزانية ضخمة
التصنيف: الرياضة
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