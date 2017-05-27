(روشتة نجاح) من مؤسس فيسبوك

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عواصم- وكالات

نصح مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربرغ طلاب جامعة هارفارد بالمخاطرة ببدء عملهم بمفردهم بعيدا عن الدراسة.

وكان زوكربرغ (33 عاما) يتحدث أمام طلاب السنة النهائية في هارفارد، الجامعة التي تركها قبل إتمام دراسته بها للبدء في تأسيس شبكة التواصل الاجتماعي الرائدة.وقال زوكرلبرغ إنه ما كان ليخاطر بترك الجامعة المرموقة إذا لم يكن على علم بأن أسرته ستكون داعمة له حال فشله.وأضاف للحضور: “هناك شيء خاطئ في نظامنا عندما أستطيع أن أترك الدراسة هنا وأجني مليارات الدولارات في 10 أعوام، بينما الملايين من الطلاب لا يمكنهم سداد ديونهم. ابدأ عملك بمفردك”.وقال زوكربرغ الذي حصل أيضا على دكتوراه فخرية في القانون: “عندما لا تكون لديك حرية لتبني فكرتك وتحويلها إلى مشروع تاريخي، فجميعنا نخسر”. وزوكربرغ حاليا من بين أثرى 10 أشخاص على وجه الأرض من وراء “فيسبوك”، الذي انطلق عام 2004 وأوحى بالفكرة لشركات منافسة لتؤسس مواقع شبيهة مثل “تويتر” و”سناب شات”.