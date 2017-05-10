ريشتي تزين بيئتي .. 70 تشكيلياً يزينون الواجهة البحرية في رأس تنورة

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الدمام – حمود الزهراني

نظمت بلدية محافظة رأس تنورة وبالتعاون مع نادي الحي بالمحافظة مؤخرا برنامج ( ريشتي تزين بيئتي) ، حيث شارك 70 متطوعا من الفنانين التشكيليين والهواة من الصغار والكبار في 30 لوحة جدارية رسموها عصر يوم الجمعة الماضي على المقاعد والحاويات المتواجدة بالواجهة البحرية بكورنيش محافظة رأس تنورة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي إلى أن الحملة تهدف إلى تزيين وتجميل الممتلكات العامة وعمل رسومات فنية وطلاء الجدران لدعم ونشر هذه الثقافة التي تعمل على تحويل جدران المرافق العامة إلى لوحات فنية جميلة جاذبة، بدلاً من تشويهها بكتابة عبارات أو رسومات لا ترتقي للذوق العام، كما تفاعل مرتادي الكورنيش مع الفعاليات و شاركوا بالتلوين والرسم على اللوحات الجدارية، مضيفا بأن ذلك في إطار جهود البلدية في دعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والتربوية والثقافية بمحافظة رأس تنورة.

وشدد السبيعي على أن البلدية تعمل على حماية الممتلكات العامة من مظاهر العبث بالشراكة مع المجتمع ، خاصة وأن هذه الأماكن تخدم جميع المجتمع، والمحافظة عليها يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجميع، لافتاً إلى أن البلدية تعمل على زيادة التوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة من العبث والتشويه، بخلاف تكاليف صيانتها، وأنه بالإمكان توفير هذه المبالغ في عمل المزيد من الأماكن الترفيهية للمجتمع, مؤكداً أن الحملة ستستمر خلال الفترة القادمة وستشمل العديد من المتنزهات والحدائق والساحات البلدية.