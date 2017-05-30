زحل يزين سماء المملكة في رمضان

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

من المنتظر ان تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية، وطوال شهر رمضان المبارك، رصد كوكب زحل، حيث سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية براقة بالقرب من نجم قلب العقرب بالأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب الشمس ببضع ساعات

وقالت الجمعية الفلكية بجدة ان “الوقت لن يطول قبل رصد زحل من بعد غروب الشمس وبداية الليل مباشرة إلى شروقها في اليوم التالي، فالأرض اثناء دورانها حول الشمس تغير موقعها وهذا يجعل زحل وقلب العقرب يشرقان مبكرا بأربع دقائق كل يوم او حوالي نصف ساعة مبكرا كل أسبوع”.

واشارت الجمعية الى انه بعد بضعة اسابيع سيظهر كل من زحل وقلب العقرب فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس، لأن الأرض ستعبر بين زحل والشمس في 15 يونيو، وهذا توقيت التقابل لزحل أي يقابل الشمس في سماء الأرض.

وأضافت الجمعية: “بعد ظهور زحل وقلب العقرب فوق الأفق سيعبران قبة السماء خلال ساعات الليل ويصلان أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وهذه الحركة الظاهرية ناتجة عن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق”.