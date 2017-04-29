زراعية الرياض تطالب بتحرك لحماية الاستثمارات السعودية بالخارج

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الرياض ــ البلاد

اكدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على اهمية حماية استثمارات المملكة الزراعية بالخارج.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الرابع على ضرورة إعداد اتفاقيات ثنائية نموذجية تحمي حقوق المستثمرين خارجيا. وأكدت على دور التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

ورأت اللجنة أهمية تعزيز التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتعرف على اخر التطورات التي تمت حول التوسع في صناعة الأعلاف.

وقالت اللجنة انها لم تلحظ اي توسع في الاستثمارات المحلية في مجال صناعة الأعلاف، وأن الإنتاج الفعلي حاليا يقدر بـ40%، من القدرات الإنتاجية المحلية.

وبينت اهمية التحرك السريع لإيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع نتيجة إيقاف زراعة محاصيل الأعلاف، لاسيما أنه لم يتم تفعيل قروض الاستثمار الزراعي الخارجي لسد حاجة المملكة من البرسيم والأعلاف الخشنة، بعد توقف زراعة البرسيم عام 1440هـ.