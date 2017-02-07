“زمزم” تُكرم 40 متطوعة في التخصصات الطبية

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جدة_غفران إبراهيم

كرمت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية 40 متطوعة وذلك خلال تنظيمها لحفل تكريمي خاص بالمتطوعات من التخصصات الطبية المنتسبات للجمعية أقيم على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل آل سعود.

حظي الحفل بمشاركة الدكتورة سناء عابد التي تحدثت بعنوان “التطوع حياة” حيث تناولت أهمية التطوع ودوره في المجتمع، كما استعرضت الدكتورة مها العطا إحدى الطبيبات المؤسسات للإدارة النسائية بالجمعية حول تجربة التطوع وبداياتها تحت عنوان “تجربة نجاح” كما استعرضت تعريفاً بالجمعية وأبرز إنجازات المتطوعات.

أوضح مساعد المدير العام المدير التنفيذي لفرع جمعية زمزم بمكة المكرمة الأستاذ بشيت بن حمد المطرفي بأن هذه الاحتفالية تأتي ضمن جهود الجمعية واهتمامها بالعمل التطوعي، وإيمانها الكامل بقدرات المتطوعين والمتطوعات وكفاءتهم، وليقينها بأنهم المصدر الأهم في تقديم الرعاية الصحية التي تعتمد في جوهرها على العنصر البشري، مبيناً بأن هناك العديد من الفرص والأعمال المتاحة للمتطوعين والمتطوعات.

وأضاف المطرفي بأن الجمعية تكرم المتطوعين والمتطوعات بشكل مستمر وذلك ضمن سعيها لتشجيع العمل التطوعي وغرس مفاهيمه في نفوس الشباب والشابات، فضلاً عن بيان أثره في تحقيق التكافل الاجتماعي، مبيناً بأن الجمعية تحرص دوماً على تطوير منظومة العمل التطوعي بما يحقق تطلعاتها وتطلعات المتطوعين والمتطوعات أنفسهم فضلاً عن الإسهام في تنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة في مجال العمل التطوعي.