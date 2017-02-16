زوجان سعوديان يواجهان عقوبة السجن في أمريكا

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

يواجه زوجان سعوديان عقوبة السجن لسنتين والغرامة 10 آلاف دولار بعد تركهما طفلة لا تتجاوز 8 أشهر داخل سيارة بمفردها ليلًا، و ذهبا لمشاهدة السينما في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس الأمريكيةوفوجئ رجل شرطة بالمدينة بوجود طفلة لا بتجاوز عمرها 8 أشهر داخل سيارة “فان” بمفردها ليلًا، فبقي بجوارها لمدة 45 دقيقة حتى حضر والداها،

وبرفقتهما ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات.وقال والدا الطفلة أثناء التحقيق معهما في الواقعة إنهما ذهبا لمشاهدة السينما مع ابنهما، وإن ما قاما به طبيعي جدا في بلدهما السعودية، وإنهما معتادان على ذلك.وقال الملازم كريس هوبر في شرطة المدينة، إن ما قام به الوالدان يستوجب مساءلتهما، لأنه يعد مخالفة في أمريكا.

وبعد مشاركة محققين من إدارة حماية الطفل في القضية، فإنه ‏في حالة إدانة الوالدين بتهمة ترك الرضيعة دون رعاية، أو تعريضها للخطر، فإن العقوبة ضدهما قد تصل إلى السجن لمدة سنتين ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.