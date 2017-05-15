زوجة ماكرون تستعير ثوب التنصيب

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باريس ــ وكالات

في محاولة على ما يبدو من الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون النأي بنفسه عن مظاهر البهرجة والبذخ، ارتدى ماكرون في حفل تنصيبه، امس “الأحد”، بدلة متواضعة بلغ سعرها 450 يورو ، وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن ماكرون اكتفى باقتناء بدلته من محل يعرف بـ”جوناس آند سي” في باريس، أما زوجته فاستعارت ثويا أزرق من قطعتين، من المصمم نيكولا غريسكير، من دار “لويس فيتون” للأزياء.

وقالت رويترز إنه كان لافتا أن العاملين مع ماكرون هم من كشفوا عن قيمة بذلته غامقة اللون، وأن زوجته بريجيت ترونيو استعارت الزي.

وضلع فرانسوا فيون الذي كان في مرحلة ما المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية، في فضائح مالية، من بينها تلقيه هدية من رجل أعمال ثري عبارة عن بدلتين قيمتهما نحو 13 الف يورو.