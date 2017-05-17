زوران: حسين سبب تركي للنصر

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إعداد-محمود العوضي

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق النصر السابق، أن سبب تركه للنادي، هو حسين عبدالغني قائد الفريق، وسلوكه غير الطبيعي وإحداث المشاكل، حيث قال: عندما استبعدته زادت المشاكل الإدارية، فقررت الرحيل. وتابع: قبل كل شيء تلقيت عرضا من نادي العين،

وطبعا هذا عرض لايمكن لأي مدرب أن يرفضه. مثل هذا النوع من العروض لا يٌمكن أن تدير ظهرك له؛ لذا فضلت قبوله. وأنا سعيد حقاً بما عملته مع النصر، وراض بكل ما قدّمته لهذا الفريق طيلة الفترة السابقة التي عشتها معهم.

وعن عبدالغني، قال زوران: هو أحد أسباب مّغادرتي، كما أنّ سلوكه مع الفريق حينها بات مشكلة بالنسبة لي. في اليوم الأول أخبرته أنه سيكون ذراعي الأيمن، لكن بعد ذلك بدأ بإظهار المشاكل في عدة مٌناسبات.

وأضاف: في دورة تبوك الدولية، بدأ بإظهار سلوك غير جيد، قبلت اعتذاره، ثم كررها ثانية في مباراة الاتفاق، وعاد مرة أخرى مع توماسوف، بعد تلك المشاكل التي تسبّب بها حسين عبدالغني بات لزاماً عليّ إصدار قرار نهائي بعدم وجوده معنا في الفريق.