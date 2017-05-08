زيادة ودائع العملات الأجنبية 10 %

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جدة ــ البلاد

كشفت بيانات احصائية حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ارتفاع ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية في المصارف السعودية الى 100.9 مليار ريال سعودي (او ما يعادل 26.9 مليار دولار) خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري، ويمثل ذلك نسبة 8.66 % من اجمالي حجم تلك الودائع الذي بلغ 1.165 تريليون ريال سعودي.

ووفقاً لبيانات المؤسسة في نشرتها الإحصائية الشهرية، فإن قيمة ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية بلغت في نهاية الربع الأول من 2017 اعلى مستوى منذ عام 2012 على الأقل. (لم تتوفر على الفور بيانات الودائع المصرفية للأعوام التي سبقت 2012).

وازداد حجم هذه الودائع بنسبة 10.54% مقارنة بالربع الأول من عام 2016، عندما بلغ حجمها آنذاك 91.279 مليار ريال (أو ما يعادل 24.34 مليار دولار).