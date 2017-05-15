زيارة فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة (وطن بلا مخالف) لمنطقة الباحة

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زار فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، اليوم، لموقع استقبال المخالفين المستفيدين من مهلة المغادرة بإدارة توفيف الوافدين بمنطقة الباحة.

واطلع الفريق الذي رأسه اللواء جمعان بن أحمد الغامدي خلال الزيارة على سير العمل في صالات استقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة، وتابع إجراءات إنهاء مغادرة المخالفين والجهود المتخذة من منسوبي المديرية العامة للجوازات.

والتقى فريق العمل بمحافظي المحافظات والعمد وقادة القطاعات الحكومية وبعض رجال الأعمال والمواطنين ومشايخ القبائل بالمنطقة، بهدف التعريف بالحملة وأهدافها.

وناقش اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بالحملة، والتأكيد على عدم بقاء المخالف في المملكة، وأن العقوبات والتعليمات ستطبق بحق المخالفين بكل حزم وبحدها الأعلى.

ونوه اللواء الغامدي بدور المواطن والمقيم النظامي في هذه الحملة، المتمثل بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء الوافدين المخالفين أو التستر عليهم.

وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات وأماكن تواجدهم، وحث جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة المبادرة بالمغادرة قبل انتهاء المدة المتبقية للمهلة المحددة لمغادرة المخالفين للبلاد من تلقاء أنفسهم والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم.

وفي ذات السياق اجتمع فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا بأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة بحضور مندوبي الجهات الحكومية المشاركة، وجرى مناقشة المواضيع المتعلقة بالحملة.

وأهمية التعاون بين جميع القطاعات الأمنية والجهات والهيئات الحكومية في المنطقة ، واستعراض المحاور المهمة للحملة والتأكيد على استمرار الحملات التفتيشية وضبط المخالفين وتطبيق التعليمات بحقهم.