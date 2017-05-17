زيدان: ريال مدريد لم يضمن بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني

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أصر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه لا يشعر بأنه توج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم الاقتراب من حصد ثنائية نادرة.

وسيتقدم ريال بثلاث نقاط على برشلونة إذا فاز في ضيافة سيلتا فيجو الأربعاء وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد المقبل.

وبلغ ريال أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه يوفنتوس في الثالث من يونيو حزيران في كارديف.

وردا على سؤال بشأن فرصة الجمع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال قال زيدان للصحفيين يوم الثلاثاء:

“لا أحد يتحدث عن ذلك في غرفة اللاعبين. نحن نفكر فقط في مباراة الغد”.

وأضاف “لا أحد يشعر أنه أصبح البطل. يجب مواصلة ما نفعله حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة الأخيرة. لم نفز باي شيء ولن نشعر بالاسترخاء”.

وأكد زيدان أن كريستيانو رونالدو هداف ريال سينضم لتشكيلة الفريق أمام سيلتا فيجو…

بعدما حصل المهاجم البرتغالي على راحة في آخر أربع مباريات خارج الأرض في الدوري.

وقال زيدان “سيكون موجودا في التشكيلة في آخر مباراتين بالدوري”.

ورفض زيدان الرد على تكهنات بشأن قرب رحيل جيمس رودريجيز والحارس كيلور نافاس وقال إن تركيز الفريق ينصب فقط على مواجهة سيلتا فيجو.

ويحتل سيلتا فيجو المركز 13 وسيلعب فقط من أجل الشهرة.

وقال زيدان “هذه مباراة صعبة لأن المنافس يملك تشكيلة جيدة. أتوقع أن يلعب سيلتا بطريقته المعتادة.

إنه يملك تشكيلة قوية وسيبذل قصارى جهده