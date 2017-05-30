(سار) تحدد موعد بدء رحلات خط الشمال

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جدة ــ البلاد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، تحديد ديسمبر المقبل لبدء رحلات المحطة النهائية في خط الشمال للوصول إلى القريات. وقالت الشركة، في بيان ان الرحلات إلى حائل تبدأ بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار المالك، قد قال في تصريح سابق ، أن الدراسات تتوقع طلبا كبيرا على نقطة الوصول في القريات، لافتا إلى ان حجز التذاكر بارقام الهوية الخليجية وجوازات السفر.

وأشار إلى أن البدء بالأسعار الرسمية خفض الطلب، بعدما كانت الأسعار الترويجية 40 ثم 60 ريال، لكنه لم يعتبر السعر وحده المسؤول عن ذلك، حيث أعيدت جدولة الرحلات، كما أتت التسعيرة الجديدة متزامنة مع فترة الامتحانات.