“سار” تكمل ربط مدينة وعد الشمال و تباشر تشغيلها التجريبي لقطارات نقل الكبريت المصهور

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أكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخطها الحديدي الذي يصل شمال و وسط و شرق المملكة.

وتشمل مشاركة الشركة في تطوير مدينة وعد الشمال ربط مرافق وعد الشمال الصناعية بخط حديدي يمتد بطول 130 كم ليتصل بمشروع “قطار الشمال”.

إضافة إلى تنفيذ وصلة بطول 60 كم تربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة أرامكو السعودية في واسط بالمنطقة الشرقية.

كما باشرت الشركة نهاية الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي لقطارات نقل الكبريت المصهور .

وستخدم قطارات “سار” عبر هذا المشروع المرافق الصناعية التابعة لشركة معادن في مدينة وعد الشمال.

من خلال نقل الكبريت المصهور مسافة 1550 كم من معامل أرامكو في واسط.

إضافة إلى نقل منتجاتها النهائية للفوسفات إلى مختلف الأسواق المحلية والموانئ للتصدير .

يذكر أن “سار” قد قامت بشراء اكثر من 1200 عربة صهاريج متعددة الاغراض و 36 قاطرة والتي بدأت بالوصول على دفعات منذ نهاية العام الماضي .