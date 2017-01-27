العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ساما تعلن انتهاء أزمة السيولة في البنوك

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ساما تعلن انتهاء أزمة السيولة في البنوك
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الرياض – البلاد

قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما): إن أزمة تقلص السيولة التي عانت منها البنوك السعودية خلال العام الماضي قد انتهت، مبينا أن المؤسسة لا ترى أي حاجة للتدخل الآن.

وأكد في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن “ساما” تدرس حاليا طلبا للترخيص، تقدم به أحد البنوك الإقليمية للعمل في السعودية، مشيرا إلى أن لدى المؤسسة سياسة منفتحة، فيما يتعلق بتلقي طلبات الترخيص من البنوك الأجنبية.

وأوضح الخليفي، أن مؤسسة النقد تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك قبل الموافقة على الترخيص له، إضافة الى القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها البنك للقطاع المصرفي ولاقتصاد المملكة.

وحول قطاع المقاولات، أوضح الخليفي، أن إدارة البنوك للمخاطر جيدة جدا، ويصل تعرض إجمالي القطاع المصرفي السعودي لقطاع البناء أقل من 8% فقط من إجمالي القروض.

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التصنيف: الأولى

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