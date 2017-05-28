سانتوس يرفض إعارة موتا للشباب
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جدة- البلاد
كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن عدم موافقة “جان موتا” لاعب خط وسط فريق سانتوس البرازيلي، على العرض المالي، الذي تلقاه من نادي الشباب. وقالت صحيفة برازيلية: إن الشباب عرض استعارة اللاعب موسما واحدا، مقابل مليون و600 ألف دولار؛ للحصول على خدمات اللاعب موتا، وهو العرض الذي لم يلق قبولا من النادي البرازيلي، الذي أكد احتياجه للاعب في الموسم المقبل. وأن سانتوس قد تعاقد مع موتا من فريق فورتاليزا البرازيلي، خلال منتصف الموسم الماضي، وذلك بمبلغ وقدره 800 ألف دولار.
الوسوم:سانتوس
التصنيف: الرياضة
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