سجن وجلد عصابة نسائية تمارس الرذيلة وتبتز الرجال بجدة

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

قضت المحكمة الجزائية بجدة بسجن وجلد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص “مواطنتين” وسائق خاص من جنسية آسيوية بعد ثبوت تورطهم في ممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال.

وأمرت المحكمة بسجن السائق شهرين وجلده 39 جلدة لقاء توجيه الشبهة إليه بالمشاركة في التنسيق وإيصال السيدتين لمواقع السهرات الماجنة. وحكمت على المتهمة الأولى بالسجن لمدة عام وجلدها 400 جلدة مفرقة على 8 دفعات،

والحكم على المتهمة الثانية بالسجن 9 أشهر وجلدها 200 جلدة مفرقة على أربع دفعات.وكانت هيئة الأمر بالمعروف، قد تلقت بلاغا حول نشاط هذه العصابة حيث تم وضع كمين لها وذلك بعد الاتصال على إحدى المتهمتين وهي المسؤولة عن تنسيق هذه السهرات وجمع النساء،

وانتهت المكالمة معها بالاتفاق على إحضار امرأتين من طرفها فاستعدت لفعل ذلك مقابل 2000 ريال لكل واحدة منهما، بالإضافة لمبالغ أخرى، وكذلك 200 ريال لسائق خاص يقوم بإحضارهما إلى الموقع.