سحابة شوق
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الوقت شيّب وراسي قبله مشيّب
اللي منوّل احسبه عندي قريّب
شعر- عبدالكريم الذيابي
الوقت شيّب وراسي قبله مشيّب
والعين شافت من الدنيا عزايرها
اقول طيب ولاني يا ولد طيّب
وكسور الايام ماطابت جبايرها
اللي منوّل احسبه عندي قريّب
عن السماء ابعد من الارض وزبايرها
البشت لو تلبسه وشماغك مطيّب
دارت على البشت وشماغه دوايرها
لو استوى المزن عج ايّامها خيّب
واحفت عجاج السوافي عين زايرها
وش رايك نغيّر الموضوع يالطّيب
تصنيفة الحب لاجتني اسايرها
ركيب الاشواق عوّد تالي ركيّب
شحّت غصون الغلا حتّى بصغايرها
ياصاحبي نجم وصلك وشبه مغيّب
سوالف الحب فكّي عن زرايرها
هز الثّمر والزّهر وقريّب قريّب
سحابة الشوق صبّي من بشايرها
التصنيف: ملامح صبح
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