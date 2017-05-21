العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سحابة شوق

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سحابة شوق
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شعر- عبدالكريم الذيابي

الوقت شيّب وراسي قبله مشيّب
والعين شافت من الدنيا عزايرها
‏اقول طيب ولاني يا ولد طيّب
‏وكسور الايام ماطابت جبايرها

اللي منوّل احسبه عندي قريّب
‏عن السماء ابعد من الارض وزبايرها
‏البشت لو تلبسه وشماغك مطيّب
‏دارت على البشت وشماغه دوايرها
‏لو استوى المزن عج ايّامها خيّب
واحفت عجاج السوافي عين زايرها
‏وش رايك نغيّر الموضوع يالطّيب
‏تصنيفة الحب لاجتني اسايرها
‏ركيب الاشواق عوّد تالي ركيّب
شحّت غصون الغلا حتّى بصغايرها
ياصاحبي نجم وصلك وشبه مغيّب
‏سوالف الحب فكّي عن زرايرها
‏هز الثّمر والزّهر وقريّب قريّب
‏سحابة الشوق صبّي من بشايرها

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التصنيف: ملامح صبح

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