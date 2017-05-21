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شعر- عبدالكريم الذيابي

الوقت شيّب وراسي قبله مشيّب

والعين شافت من الدنيا عزايرها

‏اقول طيب ولاني يا ولد طيّب

‏وكسور الايام ماطابت جبايرها

اللي منوّل احسبه عندي قريّب

‏عن السماء ابعد من الارض وزبايرها

‏البشت لو تلبسه وشماغك مطيّب

‏دارت على البشت وشماغه دوايرها

‏لو استوى المزن عج ايّامها خيّب

واحفت عجاج السوافي عين زايرها

‏وش رايك نغيّر الموضوع يالطّيب

‏تصنيفة الحب لاجتني اسايرها

‏ركيب الاشواق عوّد تالي ركيّب

شحّت غصون الغلا حتّى بصغايرها

ياصاحبي نجم وصلك وشبه مغيّب

‏سوالف الحب فكّي عن زرايرها

‏هز الثّمر والزّهر وقريّب قريّب

‏سحابة الشوق صبّي من بشايرها