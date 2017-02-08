سحب قرعة 10 منح للمواطنين بالمدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

تعلن أمانة منطقة المدينة المنورة عن أسماء 10 مواطنين ممن تمت الموافقة على منحهم قطعاً سكنية. ودعت الأمانة المواطنين الواردة أسماؤهم بمراجعة المبنى الرئيسي للأمانة بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم الأحد الموافق 15 جمادى الأولى الساعة التاسعة صباحاً. مصطحبين معهم الهوية الوطنية وصورة منها، أو الوكالة الشرعية عن الوكلاء ، وفي حال عدم حضور أو تخلف المواطن عن القرعة تقوم لجنة المنح بالسحب عنه وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة والأسماء هي :-

وليد عبدالله حامد المزيني ، فهد عثمان سامت الرشيدي ، سلطان مرزوق عنيت الله المطيري ، هاني سالم سليم الصبحي ، وائل مرعي علي الفيفي ، ماجد عبدالله عنايه الله اللهيبي ، عبدالله خميس يسلم الصيعري ، ماطر مطر ساري المطيري ، بندر عيد عايض الرويثي ، ممدوح مسعد سعد الجهني.