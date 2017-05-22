سراج : جمهورنا لن يخذلنا الليلة

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جدة – أحمد إلياس

أكد اللاعب إسلام سراج نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه اليوم، أمام فريق أهلي دبي، مهمة في مسيرة الفريق الآسيوية، وقال سراج: نحن نلعب مباراة صعبة، أمام فريق عنيد قدم أداءً مميزا في دور المجموعات، تجاوزنا خسارتنا نهائي كأس الملك. كل تفكيرنا منصب على هذه المواجهة الصعبة؛ خاصة أن المنافس فريق منظم ويمتلك القوة الفنية، ولاعبين على مستوى عال،

ولكن أيضاً المنافس يدرك القيمة الفنية للأهلي، وأعتقد أن كلا الفريقين يحترم الآخر، وتابع: أهلي دبي فريق يلعب كرة حديثة، ويمتلك مفاتيح قوة كبيرة في صفوفه. أتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا بنا.

وأضاف سراج: تحقيق الطموحات الكبيرة بالفوز في مواجهة الذهاب، وكذلك الإياب لن تتحقق دون وقفة جمهور الأهلي، ولدينا عزيمة قوية لإسعادهم اليوم، وتحقيق الفوز، وندعو الجماهير للحضور، ونسيان الخسارة الماضية، وننتظرهم الليلة في الجوهرة للدعم والمساندة؛ من أجل الفوز.