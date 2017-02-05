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يكتبها-عبدالله سعيد

أتوق ..

للوادي البعيد .. في زحمة الأشجار

والوان العذوق

أتوق .. ( نجل الما ) يرد الروح ..

في همس النسيم .. العطر، واللحظة / وطن!

منديل من ذكرى زمن .. يجتاز خوفي للعروق!

هذا هو سرحان الزهراني، شاعر التجليات في النص التفعيلي، ومستقبل القصيدة العامية المشرق لا يكتفي بالكتابة ليحاصرك بالدهشة، بل حتى عندما ينعزل إلى جانب الطريق ليبعث إلى مواقع التواصل مشاهد الشعر المفعمة بالموسيقى والشجن، والتي يخرجها بنفسه الشعري البديع، تجد الدهشة وتشعر بروعة تجلياته. إن تجربة سرحان تستدعي وجود ناقد كولومبسي جريء ليكتشف الكثير من معالمها وتضاريسها على خارطة الإبداع.سرحان لم يحصر ابداعه في التفعيلة فحسب، بل حتى على مستوى النص العمودي هو بذات التفرد، فقد ردد الكثير من عشاق الطائف والمطر أبياته الشهيرة التي يقول فيها :

قالت الطايف مطر هات المظلة

قلت غايب من يظللك بغيابي

قالت انته لو تغيب العمر كله

يكفي احساس المطر لا طق بابي