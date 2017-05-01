سعوديات لـ(البلاد): ميركل انبهرت بإنجازاتنا واعترفت بغيابنا عن الاعلام الخارجي

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جدة – ليلى باعطية

التقت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل خلال تواجدها في جدة مع نساء سعوديات جامعيات ورائدات أعمال وصحفيات، على رأسهن الأميرة ريمة بنت بندر حيث جرى خلال اللقاء مناقشة دور المرأة وأثره الإيجابي في المجتمع.

“تطورات المملكة”

وأفادت المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد ، الدكتورة بسمة العمير والتي كانت حضورا في اللقاء ، أنه تم خلال اللقاء مناقشة التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية وأبرز قضايا المرأة والإنجازات التي حققتها والمناصب القيادية التي تولتها في مجالات متعددة والتطلعات المستقبلية.

“عكس الصورة”

وأشارت بسمة إلي أن “أنجيلا ميركل” أُعجبت بما حققته المرأة السعودية كون هذه الأمور جميعها مغيّبة عن الإعلام الخارجي، ولفت انتباهها الحديث عن القدوة السيدة “خديجة بنت خويلد” رضي الله عنها – بأنها كانت سيدة أعمال من الطراز الأول وأنهم يسيرون على خطاها ، ورأت “العمير” أن ما جرى أظهر “بأنه ينقصنا التواصل مع الإعلام الخارجي ليتم عكس الصورة لهم بشكل صحيح”.

من جانبها أكدت السيدة “سمية جبرتي” أن “ميركل” خلال تواجدها لمست التطور عن آخر مرة زارت فيها المملكة، حيث رحبت بالتعاون في مجالات متعددة.

“انجازات المرأة”

وبيّنت سيدة الأعمال “دينا النهدي” أنها قامت بالتركيز في اللقاء مع “ميركل” على المرأة السعودية وإنجازاتها والدعم والتشجيع الذي تحصل عليه من الحكومة الرشيدة، وأن المملكة العربية السعودية تقوم بمرحلة تاريخية كبرى لتطوير الوطن حيث يترجم هذا التوجه رؤية 2030 سيما وأن المملكة تحتضن كافة مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة أو البديلة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومعالجة المياه واعادة استخدامه وقالت “بهذا الصدد لم أجد أي فرق بين الفرص الاستثمارية وانجاز المشاريع بين المرأة والرجل حيث اننا نقوم بالعمل على مشاريع كبرى كأنظمة الادارة البيئية المستدامة للمدن الصناعية والاقتصادية والمشاريع الخاصة “. ونوهت “دينا” إلي أن الجودة والاحترافية في العمل هو مقياس النجاح للمرأة والرجل على حد سواء .

الجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حضرت الي المملكة في زيارة رسمية الأحد ، وعقدت مباحثات رسمية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين المملكة والمانيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

كما التقت بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا في المجالات كافة