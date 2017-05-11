سعوديان يفوزان بجائزة العالم لفنون الطهي

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جدة ــ وكالات

حقق الطاهيان السعوديان احمد الزهراني، وعلي العامري، جائزتي افضل مشروع طعام وشراب، في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بمسابقة فنون الطهي العالمية، المقامة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي العالمي للضيافة “Eurhodip” في مدينة فارو البرتغالية.

وجاءت مشاركة الزهراني والعامري كمثلين للمعهد العالي للسياحة والضيافة السعودي، العضو فى الاتحاد ضمن 150 جامعة ومدرسة فندقية عالمية من مختلف دول العالم أعضاء الاتحاد الأوروبي العالمي للضيافة.

وتم ترشيح المعهد ضمن قائمة نهائية تتكون من اثني عشر جامعة ومؤسسة تعليمية فندقية من الأعضاء للمنافسة في المسابقة، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة المشاركة في المسابقة.

وانتدب أربعة من نخبة متدربي المعهد في تخصص إنتاج وخدمة الطعام والشراب، للمشاركة في المسابقة، وتمثيل المعهد العالي للسياحة والضيافة في المنافسة، والتي كان موضوعها الرئيس “حمية البحر الأبيض المتوسط – Mediterranean Diet”.