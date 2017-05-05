سعوديان يفوزان بـ(برونزيتين) في أولمبياد المندليف

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كازاخستان ـــ وكالات

فاز طالبان سعوديان بميداليتين برونزيتين، في أولمبياد المندليف للكيمياء بكازاخستان، وبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز للطالبين، عبدالرحمن ال دريس، ومشعل باهمام، فوزهما بالميداليتين البرونزيتين، وثمن الامير عبر اتصال هاتفي بالمشاركين، ما يبذلونه من مجهودات لتعزيز مكانة المملكة.

وقال الامير مخاطبنا الفائزين:(ان ما حققتماه من انجاز في أولمبياد المندليف للكيمياء، نجاح كبير يحسب لبلدنا، وانكما ضربتما اروع المثل لأبناء المملكة، فأنتما نعم القدوة لشبابنا بإنجازكما).

وتابع: (هذه المستويات من الرعاية والإنجازات، لم يكن لتتحقق لولا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدائم لموهبة، ولمجلس إدارتها، ومساندته المستمرة للمؤسسة ولموهوبي المملكة)، و ثمن دعم وزارة التعليم، لا سيما الدكتور أحمد العيسى.

يذكر ان الفريق المشارك في أولمبياد المندليف للكيمياء، خضع لكثير من البرامج التدريبية المكثفة لتطوير مهاراتهم العلمية، عبر الشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم.