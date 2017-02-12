سعوديان يفوزان بفضية العالم للعلوم

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جدة ــ البلاد

احرز الطالبان سعيد وأسامة عبدالله الزهراني من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، المركز الثاني والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم المقام في مدينة تايبيه، بعد حجب المركز الأول في هذا المجال.

وتمكن الطالبان سعيد “من ثانوية المعتصم” وأسامة “من متوسطة المتنبي” في حائل من إحراز المركز الثاني بمشروع علمي مشترك بعنوان (استخلاص المياه من الهواء الرطب باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الرطبة)، والذي أشرف عليه أكاديميا الدكتور محمد عشماوي من كلية الهندسة بجامعة حائل.

وقال الطالبان إن الدعم الكبير من والديهما، إضافة لعناية معلميهم أسهم بشكل كبير في تحقيقهما هذا الإنجاز للمملكة لافتين أن تلك هي البداية لطموحهما الذي سيتنامى خلال الفترات المقبلة للوصول لما هو أبعد من ذلك.