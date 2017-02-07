سعودية تخترع آلة طبية توقف النزيف الأنفي

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جدة ــ البلاد

دفعت إصابة ابن بنزيف الرعاف الأنفي أمه إلى اختراع آلة طبية توقف النزيف دون الحاجة لمساعدة الآخرين أو زيارة مستشفى، وشاركت باختراعها في المعرض الدولي للمخترعين بالكويت ونالت الميدالية الفضية وسط تنافس 36 دولة.

وقالت المخترعة السعودية شروق الجنوبي إن إصابة ابنها بذلك النزيف كانت تؤرقها، ولا سيما أنها بدت عاجزة عن إيجاد حل لمشكلة الرعاف التي يعانيها، فعملت على ابتكار آلة تريح من يعاني هذا المرض منذ ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنها استلهمت فكرة الاختراع من جلسات الكشف والمنظار التي كان يخضع لها ابنها.

واشارة الى أن الآلة المبتكرة سهلة الاستعمال، وغير مكلفة، وتعمل بطريقة هندسية كيماوية، بآلية معينة تساعد كبار السن وذوي الحاجات الخاصة و طلبة المدارس والرياضيين، وتغنيهم عن زيارة المستشفى في الحالات الطبيعية.