سعوديون يطالبون بإغلاق الحدود مع قطر

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جدة ــ البلاد

يتواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول العلاقات السعودية القطرية عقب تصريحات مثيرة للجدل نسبت لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أثنى فيها على إيران.وأطلق النشطاء على تويتر هاشتاغ #اغلاق_الحدود_القطرية_السعودية الذي ظهر في حوالي 50 ألف تغريدة. وغرد البعض ان الحدود بين السعودية وقطر قد اغلقت بسبب تصعيد للخلاف بين البلدين. ولكن لم يصدر اي تصريح رسمي من حكومتي البلدين. وسارع مغردون آخرون لنفي هذه الأنباء.

واستخدم بعض السعوديين هذا الهاشتاغ لرفض ما وصفوه بزرع الفتنة بين المملكة وقطر. وغرد العديد مؤكدين على الوحدة بين البلدين معتبرين ان اهل قطر هم اهلهم. وكان الخلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بين المملكة والإمارات من طرف وقطر من طرف اخر بدأ منذ أيام من خلال هاشتاغ حمل عنوان #قطر_واللعب_القذر بينما ظهر في قائمة قطر هاشتاغا مضادا حمل عنوان #قطر_بمواجهة_اعداء_الخليج.