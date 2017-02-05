العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سعودي يستعد لدخول موسوعة جينيس بالمخالفات المرورية

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سعودي يستعد لدخول موسوعة جينيس بالمخالفات المرورية
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جدة ــ البلاد

يستعد أحد المواطنين لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما قاربت قيمة مخالفاته المرورية من ساهر 200 ألف ريـال.

وقال المواطن إن المخالفات تراكمت عليه، في ظل عدم قدرته على السداد، ومروره بأزمات اقتصادية، مطالبا الإدارة العامة للمرور بإيجاد حل لمشكلته.

يذكر أن النظام يطبق في المدن الرئيسية بالمملكة، وبعض الخطوط السريعة، ويستخدم شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات، والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنياً، ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات، وإصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة، وقطع الإشارة، بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.

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التصنيف: الأخيرة

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التعليقات

  1. محمد ابو السعود قال:
    فبراير 5, 2017 الساعة 2:30 ص

    لا أعرف سببا واحدا لتراكم مثل هذه المبالغ على اي شخص . فكان يجب استحصالها من البداية بل ورفع امره لإيقع عقوبة يرتدع معها لما قد يسببه من اخطار على نفسه ومن معه وعلى الآخرين . احد اصدقائي وكان لاعبا مرموقا وأعتزل اللعب كانت مخالفة تقترب من المبلغ . ولكن اصبح من أكثر الملتزمين بقواعد المرور .

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