العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سعودي يفاجئ الشيخ خليفة آل ثاني كأفضل جراح في سويسرا

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سعودي يفاجئ الشيخ خليفة آل ثاني كأفضل جراح في سويسرا
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دبي ــ البلاد

تداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو للشيخ خليفة آل ثاني، وهو يشيد بالجراح السعودي الدكتور عمر آل سليمان إلى تساؤل المتابعين عن سر ذهاب الجراح السعودي خارج المملكة.

وكان الشيخ خليفة آل ثاني قد أشاد بالجراح السعودي، بعد أن رشحه مستشفى كأفضل جراح لعمليات الأنف في سويسرا.

ورداً عن تساؤل المتابعين كشف الدكتور أنمار ناصر عميد كلية الطب بجامعة أم القرى، سر خروج الطبيب السعودي عمر آل سليمان جراح الأنف إلى سويسرا وعدم عمله داخل المملكة، وأعرب عن فخره بالدكتور عمر والذي يعد من طلاب الجامعة الأوائل بالدفعة السابعة.

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