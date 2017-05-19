سعودي يفوز بجائزة عالمية في التصوير

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جدة ــ البلاد

حقق المصور السعودي عبدالله العيدي المركز الثالث في مسابقة “النخلة في عيون العالم”، التى تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية للنخيل والابتكار الزراعي بالتعاون مع رابطة أبوظبي للتصوير الفوتوغرافي. وكرمت الجهة المنظمة للجائزة العيدي، بعد حصوله على المركز الثالث، وعقب اعتماد النتائج التي ظهرت بفوز المصور العراقي يسير مهدي، وتلاه المصور العماني أنس الذيب، يشار الى ان عدد الصور المشاركة بلغ 794 صورة ، وتهدف المسابقة الى اظهار النخيل وثمارها بصورة جميلة تناسب مكانتها في قلوب العرب.