العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سعودي ينقذ طائرتين من كارثة محققة

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سعودي ينقذ طائرتين من كارثة محققة
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جدة ــ البلاد
وثق كابتن بالخطوط الجوية السعودية، مقطع فيديو يظهر دخول طائرة على مسار طائرته ، على ارتفاع شاهق، بيد ان يقظة المراقب الجوي السعودي حمت الطائرتين من كارثة محققة.
وقال الطيار محمد آل شيبان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المقطع الذي صوره بجواله، لطائرة الـ747 وهي تدخل في مساره نفسه، مضيفا: المراقب طلب مني الارتفاع من 38 ألف قدم إلى 40 ألف قبل وصولنا إلى نقطة الالتقاء بنصف ساعة، وهي احترافية من المراقب الجوي السعودي.
مقدما شكره للمراقبين الجويين، معتبرا ان المراقب الجوي السعودي من افضل المراقبين على مستوى العالم.

التصنيف: محليات

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