(ســـــوفت بنك) تستحوذ على شركة استثمـار أمريكية مقابل 3.3 مليار

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طوكيو ــ وكالات

كشفت تقارير إخبارية ان شركة اتصالات الهاتف المحمول اليابانية “سوفت بنك” تعتزم الاستحواذ على شركة الاستثمار الأمريكية “فورتريس إنفستمنت جروب” مقابل حوالي 3ر3 مليار دولار في إطار استعداد الشركة اليابانية لإطلاق صندوق استثمار دولي.

وقالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن “سوفت بنك” تستهدف الاستفادة من الخبرات العملية والمهنية لشركة “فورتريس” في مجال الاستثمار.

وكانت “سوفت بنك” قد أعلنت في أكتوبر الماضي اعتزامها إطلاق استثمار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية وشركاء آخرين محتملين برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.

ومن المنتظر انضمام شركاء اخرين إلى صفقة الاستحواذ على “فورتريس”. ولم تتحدد نسبة “سوفت بنك” في الصفقة حتى الان، في حين من المتوقع اتمامها بحلول ديسمبر المقبل.

وكانت “سوفت بنك” قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع ارباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 2ر71% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 7ر295 مليار ين (6ر2 مليار دولار) بفضل المبيعات القوية لقطاع الاتصالات وتحسن معدل ربحية استثماراتها في شركة الهاتف المحمول الأمريكية “سبرنت”.