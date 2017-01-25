العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سفير سويسرا يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن

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سفير سويسرا يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن
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التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم .

السفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلينييرغ.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الودية بين البلدين والموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج ومعتمري وزوار سويسرا.

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وأشاد السفير السويسري بالجهود والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاجهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

مشيدا بالتنظيمات والخدمات التقنية المتقدمة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.

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التصنيف: دولية

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