سلة الفتح تتخطى النصر 85-79 وتتصدر الدوري

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الدمام-حمودالزهراني

تمكن الفريق الأول لكرةالسلة بنادي الفتح من الفوز على نظيره فريق النصر، ضمن مباريات دوري الممتاز لكرة السلة، في الجولة التاسعة التي أقيمت أمس على صالة النادي الفتح بالاحساء بنتيجة ٨٥-٧٩، وبهذا الفوز يواصل الفتح صدارة الدوري .

بدأ الربع الأول بحماس من الفريقين وأفضلية للفتح، وتقدم ٢٢-،١١ وفي الربع الثاني تمكن الفتح من المحافظة على التقدم بنتيجة ٢٢-٣٨، وفي الربع الثالث تمكن النصر من تقليص الفارق، وتراجع من الفتح لينتهي الشوط بـ٥٤-٤٤ .

و في الربع الرابع شهدت المباراة حماسة وندية بين الفريقين وتفاعلا من الجمهور. في المقابل تمكن النصر في آخر دقائق الشوط من تسجيل ثلاثية، وتعديل النتيجة ٧٤-٧٤، ليلعب الفريقان شوطا خامسا، تمكن فيه الفتح من التقدم في الشوط الأخير، وسيطر على المباراة والتقدم بالنتيجة لتنتهي لمصلحة الفتح ٨٥-٧٩.