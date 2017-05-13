سلطان بن سلمان: نقلة غير مسبوقة للسياحة بالمملكة

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الرياض- البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, أن قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة يشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة، بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, الذي وجه بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه مؤخرا بالقرارات والميزانيات التي تسهم في تطويره ليكون رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وربط المواطنين بتاريخ وطنهم من خلال تأهيل المواقع التراثية وتمكين المواطنين من زيارتها. جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات الدورة (105) للمجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية أمس الأول في مقر المنظمة بمدريد.

من جهة أخرى التقى سموه بمرشح جمهورية جورجيا لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية سفير جورجيا في مدريد زوراب بولوليكا شفيلي، الذي قدم لسموه برنامجه الانتخابي، والخطط والأنشطة التي يعتزم تنفيذها في حال فوزه بالانتخابات.